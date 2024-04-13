Kime ait olduğu bilinmiyor: Tarihi konak yıkılmak üzere

Kars’ın en güzel tarihi binalarından birisi olan Ahmet Tevfik Paşa Konağı, her geçen gün biraz daha yıkılıyor. İçler acısı vaziyette bulunan tarihi konağın kime ait olduğu ise bilinmiyor.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:37
Kime ait olduğu bilinmiyor: Tarihi konak yıkılmak üzere
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Kars Kalesi’nin eteklerinde, tarihi Taş Köprü ile hamamlar bölgesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapılan tarihi Ahmet Tevfik Paşa Konağı, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı yıkılmaya yüz tuttu.

İçerisi define avcıları tarafından kazılan, pencere ve kapı ve duvarlarının bir kısmı yıkılan tarihi paşa konağı kime ait bilinmiyor. Bir türlü koruma altına alınmayan konak herkesin gözü önünde yok oluyor.

“YAZIK OLUYOR, HER TARAFI YIKILMIŞ”

Her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta kullandığı güzergah üzerinde bulunan Ahmet Tevfik Paşa Konağı’nın insanların üzerine yıkılma tehlikesi bulunuyor. Yurttaşlar ise konağın yıkılmaması için gerekli önlemin yetkililer tarafından alınmasını istiyor.

Tarihi paşa konağına yazık olduğunu ifade edenler, “Konak yıkılıyor. Hiçbir önlem alınmamış, bir şehir bu kadar mı tarihine sahip çıkmaz. Yazık oluyor. Her tarafı yıkılmış, harabe olmuş. Yetkililer buraya bir çözüm bulmalı, yoksa buradan geçen insanların üzerine yıkılacak” diye konuştular.


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