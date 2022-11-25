Edirne'de alevler göğe yükseldi, tarihi konak küle döndü

İHA
25 Kasım 2022 Cuma, 12:49
<p>Edirne’de alevlere teslim olan, '<strong>2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı</strong>' vasfındaki tarihi ahşap konak kullanılamaz hale geldi. </p>

Edirne’de alevlere teslim olan, '2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı' vasfındaki tarihi ahşap konak kullanılamaz hale geldi. 

<p>Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Hocaki Sokak'ta bulunan '<strong>2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı'</strong> vasfındaki tarihi konakta yangın çıktı. </p>

Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Hocaki Sokak'ta bulunan '2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı' vasfındaki tarihi konakta yangın çıktı. 

<p>İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. </p>

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 

<p>Alevlerin göğe yükseldiği yangının çevre evlere sıçraması ihtimali nedeniyle polis ekipleri, evlerde yaşayan yurttaşları uyandırıp tedbirli olmaları konusunda uyardı. </p>

Alevlerin göğe yükseldiği yangının çevre evlere sıçraması ihtimali nedeniyle polis ekipleri, evlerde yaşayan yurttaşları uyandırıp tedbirli olmaları konusunda uyardı. 

<p>Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört koldan yangına müdahale etti. </p>

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört koldan yangına müdahale etti. 

<p>Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. </p>

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı. 

<h3>GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU</h3> <p>Yangının yaşandığı sokakta ikamet eden <strong>Hayrettin Atıcı</strong>, dışarı çıktıklarında alevlerle karşılaştığını söyledi. </p>

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Yangının yaşandığı sokakta ikamet eden Hayrettin Atıcı, dışarı çıktıklarında alevlerle karşılaştığını söyledi. 

<p>Tarihi binanın alevler içinde kaldığını gördüğünü ifade eden Atıcı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlattı. </p>

Tarihi binanın alevler içinde kaldığını gördüğünü ifade eden Atıcı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlattı. 

<p>Mahalle sakinlerinden bir diğer yurttaş da, itfaiyenin siren sesine uyandığını, dışarı çıktığında alevlerin göğe yükseldiğini gördüğünü anlattı. </p>

Mahalle sakinlerinden bir diğer yurttaş da, itfaiyenin siren sesine uyandığını, dışarı çıktığında alevlerin göğe yükseldiğini gördüğünü anlattı. 

<p>Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. </p>

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. 

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EDirne Tarihi bina Yangın

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