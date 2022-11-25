Edirne'de alevler göğe yükseldi, tarihi konak küle döndü
Edirne’de alevlere teslim olan, '2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı' vasfındaki tarihi ahşap konak kullanılamaz hale geldi.
Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Hocaki Sokak'ta bulunan '2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı' vasfındaki tarihi konakta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Alevlerin göğe yükseldiği yangının çevre evlere sıçraması ihtimali nedeniyle polis ekipleri, evlerde yaşayan yurttaşları uyandırıp tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört koldan yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.
GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU
Yangının yaşandığı sokakta ikamet eden Hayrettin Atıcı, dışarı çıktıklarında alevlerle karşılaştığını söyledi.
Tarihi binanın alevler içinde kaldığını gördüğünü ifade eden Atıcı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlattı.
Mahalle sakinlerinden bir diğer yurttaş da, itfaiyenin siren sesine uyandığını, dışarı çıktığında alevlerin göğe yükseldiğini gördüğünü anlattı.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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