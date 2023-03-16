Kimler oy kullanamaz? Seçimlerde oy verme yaşı kaç? Seçimlerde kimler oy kullanabilir?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:47

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 16:47

Demokrasi ile yönetilen ülkeler için seçim en önemli süreçlerden biridir. Bu durum ülkeyi kimin yöneteceğine vatandaşların karar verdiği anlamına gelmektedir. Genel hükümet değişimleri, başkanlık seçimleri, belediye başkanı seçimi gibi pek çok seçimde yurttaşlar görüşlerini belirtmek için oy kullanmaktadır. Peki, kimler oy kullanamaz? Seçimler oy verme yaşı kaç? Seçimlerde kimler oy kullanabilir? İşte, ayrıntılar...

KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMLERDE OY VERME YAŞI KAÇ?

1982 Anayasası'nda 21 yaşını dolduran vatandaşlara seçme hakkı tanındı. 1987 yılında seçme yaşı 20'ye, 1995 yılındaki anayasa değişikliğiyle de seçme yaşı 18'e indirildi. Seçimlerde oy kullanma yaşı 18'dir.

UZMANLAR VE SUBAYLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

Pek çok seçmen oy kullanma ile ilgili kısıtlamalar konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Özellikle askerlerin, uzmanların ve subayların oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyor. Anayasaya göre silah altında bulan hiçbir asker oy kullanamaz.



