'Kimliği çuvalda bulundu' denilmişti... Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den 'Narin Güran' açıklaması

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, "Kimliği çuvalda bulundu" haberlerini yalanladı.

'Kimliği çuvalda bulundu' denilmişti... Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den 'Narin Güran' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:15

Diyarbakır'da kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Kamuoyu ilgisinin olayın aydınlatılması için önemli olduğunu ama paylaşılan bilgililerin doğruluğunun teyit edilmesi gerektiğini söyleyen Eren, "Narin'in kimliği çuvalda bulundu" haberini yalanladı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Eren, "Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna gelen Narin’in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi. İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi" ifadelerini kullandı.

"OTOPSİ YAPILDIĞI GECE TESLİM EDİLDİ"

Eren'in paylaşımı şu şekilde:

"Narin’in soruşturma sürecini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Baromuzun oluşturduğu komisyon çalışmalarını özenle sürdürmektedir.

Kamuoyunun bir an önce fail/lerin hak ettikleri cezayı alması konusundaki haklı beklentisinin farkındayız.

Bu beklenti ile kamuoyunun ve basının dosyaya olan ilgisini soruşturma süreci açısındna çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. Ancak gerçek olmayan ve yine bir çok yerde paylaşılan bu ve benzeri bilgilerin soruşturma sürecine bir faydası olmayacağınıda belirtmek istiyorum. Narin’in kimliği otopsinin yapıldığı gece Adli Tıp kurumuna gelen Narin’in abisi Baran tarafından soruşturma savcılarına teslim edildi.

İddia edildiği gibi torba içerisinde değildi. Doğru bilgilendirme için zaman zaman bu ve benzeri yanlış bilgileri düzeltme gereksinimi duyuyoruz

Daha öncede ifade ettiğim üzere NARİN için ADALET demeye ve mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz."


Etiketler: #Narin Güran

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