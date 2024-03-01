Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptıran kadın yakalandı

Bazı şirketlere ait çekleri çaldıktan sonra üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren kadın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:36
Kimliğini kullandığı kardeşine benzemek için estetik yaptıran kadın yakalandı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmalarda, tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisini elde etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, çeklerin 6 ilde 19 ayrı şuçtan arandığı tespit edilen A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, Beyoğlu’nda bir evde yaşadığı öğrenilen A.C.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi.

ESTETİKLE BENZEDİĞİ KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMIŞ

Sorguya alınan A.C.’nin yakalanmamak için kardeşinin kimlik kartını kullandığı öğrenildi. Kardeşinin kimlik kartındaki fotoğrafına benzemek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı anlaşılan A.C.’nin arama noktaları ya da yol kontrollerinde bu sayede yakalanmadığı öğrenildi.

A.C.’nin yakalanmamak için ayrıca sürekli adres değiştirdiği ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorgusu tamamlanan A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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