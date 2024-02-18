Osmaniye’de sahte kimlikle SRC sınavına giren 16 kişi yakalandı

Osmaniye’de sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 2 Organizatör 14 joker eleman toplam 16 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 13:02
Osmaniye’de sahte kimlikle SRC sınavına giren 16 kişi yakalandı
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa ilinden batı illerine giderek başkalarının yerine sahte kimlikle SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Organizatör 14 Joker eleman toplam 16 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan aramada 15 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişiden 14 şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mazlum B. ve Muhittin B. isimli şahıslar Nitelikli Dolandırıcılık (Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına) ile Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından tutuklandı.


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