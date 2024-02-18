Osmaniye’de sahte kimlikle SRC sınavına giren 16 kişi yakalandı
Osmaniye’de sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 2 Organizatör 14 joker eleman toplam 16 şahıs gözaltına alındı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa ilinden batı illerine giderek başkalarının yerine sahte kimlikle SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Organizatör 14 Joker eleman toplam 16 kişi gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan aramada 15 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişiden 14 şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mazlum B. ve Muhittin B. isimli şahıslar Nitelikli Dolandırıcılık (Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına) ile Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından tutuklandı.
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı haberleri Adalet Bakanlığı Sınavları haberleri 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı haberleri Açık Öğretim Sınavı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık tartışmayı çözdü
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- 'Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!'
- Çatlak fotoğrafları delil sayıldı!
- Mevsimi başladı, tezgahların yeni gözdesi oldu!
- O isim aday gösterildi!
- Konut fiyatları neden düşmüyor?
- Özel, AKP'nin Ankara 'planını' anlattı
- Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu