Kimlik bildiriminde bulunmayan işletmelere cezai işlem

Aydın’ın Köşk ve Karacasu ilçelerinde alkollü işletmelerde çalışan 8 şahsı kimlik bildirimlerinin yapılmadığını tespit eden jandarma ekipleri işletme sahipleri hakkında toplamda 2 bin 136 TL idari para cezası uyguladı.

İHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:08
Kimlik bildiriminde bulunmayan işletmelere cezai işlem
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Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi’nde ve Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi’nde alkollü işletmelerde çalışan toplam 8 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahiplerine toplam 2 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.


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