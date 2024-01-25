Kimlik bildiriminde bulunmayan işletmelere cezai işlem

Yayınlanma: 25.01.2024 - 11:08

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:16

Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi’nde ve Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi’nde alkollü işletmelerde çalışan toplam 8 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahiplerine toplam 2 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.