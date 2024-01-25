Kimlik bildiriminde bulunmayan işletmelere cezai işlem
Aydın’ın Köşk ve Karacasu ilçelerinde alkollü işletmelerde çalışan 8 şahsı kimlik bildirimlerinin yapılmadığını tespit eden jandarma ekipleri işletme sahipleri hakkında toplamda 2 bin 136 TL idari para cezası uyguladı.
Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi’nde ve Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi’nde alkollü işletmelerde çalışan toplam 8 şahsın kimlik bildirimlerinin yapılmadığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahiplerine toplam 2 bin 136 TL idari para cezası uygulandı.
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