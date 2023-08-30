Kimlik bildirmeyen işletme sahibine ceza

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:32

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:33

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın’ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede yapılan kontrolde, işyeri sahibi tarafından işyerinde çalışan 2 personelin kolluk kuvvetlerine kimlik bildiriminin yapılmadığı tespit edildi.

İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi’ne istinaden 328 TL cezai işlem yapıldı.