Kimlik bildirmeyen işletme sahibine ceza

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir işletmede yapılan denetimlerde, 2 personelinin kimlik bilgilendirmesini yapmayan işletme sahibine 328 TL idari para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:32
Kimlik bildirmeyen işletme sahibine ceza
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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Aydın’ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede yapılan kontrolde, işyeri sahibi tarafından işyerinde çalışan 2 personelin kolluk kuvvetlerine kimlik bildiriminin yapılmadığı tespit edildi.

İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi’ne istinaden 328 TL cezai işlem yapıldı.


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