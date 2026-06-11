Kimlik doğrulama kuralları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı: Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektöründe abonelik işlemleri ve kimlik doğrulama süreçlerine ilişkin iki ayrı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, telefon ve internet aboneliği başvurularından mevcut aboneliklerin denetlenmesine kadar birçok alanda yeni kurallar getiriyor.

KİMLİK DOĞRULAMA YÖNTEMLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeye göre abonelik sözleşmeleri yazılı veya elektronik ortamda kurulabilecek. Ancak sözleşme öncesinde başvuru sahibinin kimliğinin elektronik kimlik belgeleri, şifre, yüz doğrulaması veya parmak izi özeti gibi yöntemlerle doğrulanması gerekecek.

Elektronik ortamda yapılan başvurularda kimlik doğrulama işlemleri ilgili mevzuata uygun şekilde uzaktan gerçekleştirilebilecek. Yüz yüze işlemlerde ise kimlik belgesine ek olarak işleme özgü video görüntüsü alınabilecek.

ÇİPLİ KİMLİK KARTLARI VE NFC KULLANILACAK

BirGün'de yer alan habere göre; yönetmelikte temaslı elektronik kimlik belgesi (TEKB) ve yakın alan iletişimi özelliğine sahip elektronik kimlik belgesi (YAKB) tanımları güncellendi.

Buna göre çipli kimlik kartları ve NFC özelliği bulunan kimlik belgeleriyle elektronik doğrulama yapılabilecek. e-Devlet mobil uygulaması üzerinden yakın alan iletişimi kullanılarak da kimlik doğrulama imkânı sağlanacak.

YABANCILAR İÇİN YENİ DOĞRULAMA SİSTEMİ

Elektronik kimlik belgesi bulunmayan yabancıların kimlik doğrulaması Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden yapılabilecek.

Göç İdaresi'nin mobil uygulamasında canlı görüntü ile resmi kayıtlardaki fotoğraf karşılaştırılarak doğrulama gerçekleştirilecek. Elektronik kimlik belgesine sahip yabancılar için ise NFC üzerinden doğrulama yapılabilecek.

Diplomatik misyon çalışanları ve aileleri için de Dışişleri Bakanlığı üzerinden doğrulama yöntemi getirildi.

KİMLİK DOĞRULAMASI YAPILAMAYAN BELGELERLE HAT AÇILAMAYACAK

Yönetmelik, kimlik doğrulama kabiliyeti bulunmayan belgelerle yeni abonelik kurulmasını da sınırlandırdı.

Elektronik doğrulama imkânı bulunmayan kimlik belgeleriyle, yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında yeni abonelik sözleşmesi yapılamayacak.

AYNI KİŞİ ADINA AÇILABİLECEK HATLARA SINIR

Yeni düzenlemeyle işletmecilere, BTK tarafından belirlenen sınırın üzerinde aynı kişi adına yeni abonelik kaydı yapmama yükümlülüğü getirildi.

Böylece bir kişinin üzerine açılabilecek telefon hattı sayısına ilişkin denetimin artırılması hedefleniyor.

ABONELER ÜÇ AYDA BİR KONTROL EDİLECEK

Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri ise mevcut aboneliklere yönelik oldu.

Buna göre işletmeciler, üç ayda bir tüm abonelerinin aktifliğini kontrol edecek. Gerçek kişi aboneler ile kurumsal abonelerin yetkilileri, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarasıyla doğrulanacak.

Kurumsal aboneliklerde tüzel kişiliğin devam edip etmediği de ilgili resmi kayıtlar üzerinden kontrol edilecek.

DOĞRULANAMAYAN HATLAR KAPATILABİLECEK

Yapılan kontroller sonucunda abonenin aktifliğinin doğrulanamaması halinde işletmeci ilk olarak kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapacak.

Bildirimin ardından 30 gün içinde doğrulama sağlanamazsa hatta kısıtlama uygulanacak. Doğrulamanın 90 gün içinde de gerçekleştirilememesi durumunda ise ilgili hat kapatılacak.

Kurumsal aboneliklerde yalnızca yetkilinin doğrulanamaması halinde hat kapatılmayacak ancak yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

DÜZENLEME 25 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan iki yönetmelik değişikliği 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. BTK'nın düzenlemelerle kimlik sahteciliğinin önlenmesini, abonelik işlemlerinde güvenliğin artırılmasını ve kayıt dışı hat kullanımının azaltılmasını amaçladığı belirtiliyor.