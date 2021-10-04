Kimlik ile ehliyet birleştirme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:37

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hayata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile birlikte, sürücü belgesi bilgileri kimlik kartına aktarılan kişi sayısı 2 milyon 21 bin 570'e yükseldi.

Dünyada ilk ve tek uygulama olan 'Hayat Kimliğinle Kolay' ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece yurttaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartına sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.

KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ehliyet ve kimlik belgesinin birleştirilme işleminin yapılabilmesi için her iki belgenin de yenilenmiş olması gerekir.

Yeni kimlik kartı olup da eski ehliyet ile birlikte bu işlem yapılamaz.

Birleştirme işlemi şu şekilde gerçekleştirilir:

Ehliyet ve kimlik belgeleri eski ise yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Birleştirme işlem için randevu alınır.

Randevu tarihinde ilgili nüfus müdürlüğüne şahsen gidilerek birleştirme işlemi gerçekleştirilir.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi için randevu randevu.nvi.gov.tr adresinden alınır.

adresinden alınır. Bu adrese girildikten sonra T.C. kimlik kartına sürücü belgesi ekleme butonuna tıklanır.

Kimlik ve sürücü belgesinin 01.01.2016 tarihinden sonra alınmış olması gerekliliği hatırlatması kabul edilir.

Çıkan ekranda ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, telefon ve güvenlik kodu bilgileri girilir.

Bir sonraki ekranda il ve ilçe seçimi yapılarak randevu alınmak istenen nüfus müdürlüğü seçilir. Uygun bir tarih ve saat seçimi yapılarak randevu alma işlemi tamamlanır.

KİMLİK EHLİYET BİRLEŞTİRME İŞLEMİ ÜCRETLİ Mİ?

Yeni tip sürücü belgeleri, ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak yeni çipli kimlik kartlarına yüklenebiliyor. Bu işlem için yurttaşlardan herhangi bir ücret alınmıyor.

Fakat eski tip ehliyete sahipseniz bunun için toplam 15 TL harç ücreti ödemeniz gerekiyor. Ayrıca sağlık raporu gibi bazı belgeler istenebilir. Bu belgeler için de ücret ödemeniz gerekebilir.

YENİ KİMLİK İLE ESKİ EHLİYET BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyeti birleştirme işlemi için, her iki kartın da yeni tip olması gerekiyor. Sadece yeni kimliği olan vatandaşlar, öncelikle ehliyetini yenilemesi gerekiyor.

Hem yeni kimliği, hem de yeni ehliyeti olmayan vatandaşlar, her ikisini de yeniledikten sonra birleştirme işlemini gerçekleştirebilir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİTMEK GEREKİYOR MU?

İki kartı birleştirme işlemleri için, randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüğüne bizzat gitmeniz gerekiyor. Ehliyeti yeni kimliğe ekleme işlemi uzaktan otomatik yapılmıyor. Yurttaşların şahsen başvuru yapması gerekiyor.

'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasıyla yurttaşlar iki kimlik kartı yerine tek kimlik kartı taşıyarak hem ehliyet hem de kimlik olarak kullanabiliyor.

BİRLEŞTİRME İŞLEMİNDE GEREKLİ BELGELER NELER?

Yeni kimlik kartı ve yeni ehliyeti olan yurttaşların birleştirme işlemi için herhangi bir belge ibraz etmeleri gerekmiyor. Sadece nüfus müdürlüğüne giderken yanlarında her iki kartı da götürmeleri gerekiyor.

Yeni kimlik kartı ve eski ehliyeti olan yurttaşlar ise birleştirme işlemi için nüfus müdürlüğüne; 4 adet biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve 15 TL'lik harç bedelinin ödendiğini gösteren makbuz götürmeleri gerekiyor.