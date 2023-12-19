Yayınlanma: 19.12.2023 - 14:59

Güncelleme: 19.12.2023 - 14:59

Yılın sonlarına doğru yaklaşırken, eski tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin yenilenmesi ile ilgili konu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yurttaşlar, "Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, randevu nasıl alınır?" gibi sorular sormaya başladı. Peki, Kimlik ve ehliyet yenileme tarihi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Kimlik yenilemek için gerekli belgeler neler?

KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 31 Aralık 2022’ye kadar uzatmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve dünyada etkili olan salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı belirtildi. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Nüfus müdürlüğü üzerinden ehliyet randevunu aldın. Şimdi, yapman gereken işlem ise başvuruda senden istenecek ehliyet yenileme belgelerini hazırlamak. Ehliyet yenilemede gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde toplayarak başvuru esnasında teslim etmelisin. Bu açıdan ehliyet yenileme belgeleri nelerdir sorusuna yanıt vermek başvuru yapmadan önce belgeleri toparlama aşamasında sana yardımcı olacaktır.

Sürücü belgesi yenileme için başvuru yapmadan önce sağlık raporu almak ya da fotoğraf çektirmek gibi gereklilikleri başvuru randevusundan önce tamamlaman gerekir. Şimdi madde madde ehliyet yenileme belgelerini sıralayalım.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?