Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:51

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:51

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. SGK personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve şartlarını merak etti. Peki, SGK 100 denetmen yardımcısı alımı yapacak: SGK personel alımı ne zaman? SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SGK personel alımı başvuru şartları neler?

DENETMEN YARDIMCISI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 25 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 05 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

• En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

• Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

• ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak olup, başvuruların şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılması da kabul edilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuruları değerlendirecek ve uygun adayları işe alacak. Bu alım, sosyal güvenlik denetmeni olarak yetiştirilmek isteyen adaylar için önemli bir fırsattır. Başvurularınızı yaparken gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamayı unutmayın.