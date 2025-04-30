2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:23

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. 


Etiketler: #Yunanistan #fetö

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