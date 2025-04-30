2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri O.T. ile A.H.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #Yunanistan #fetö
En Çok Okunan Haberler
-
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Miting alanının elektriklerini kesmişler!
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- 5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi
- Datça'da korkutan deprem
- Suriye Almanya’yı geride bıraktı!