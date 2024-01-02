Polise ateş açılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 10 gözaltı!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:29

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:29

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Karadolap Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 02.00 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, sürücü Mert A.'nın üzerinde bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelinin arkadaşlarıyla buluşacağı bilgisini alarak buraya geçmek isteyen polis ekiplerine, buluşma noktasında bekleyen kişilerce ateş açıldı.

Polislerin de silahla karşılık verdiği olayın ardından şüphelilerden Yusuf Ç., Kadir A., Mehmet G. ve Kaan A. gözaltına alındı.

Olay yeri ve şüphelilerin üst aramasında, 3 ruhsatsız tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.

YARALI ZANLI HASTANEYE KALDIRILDI!

Kaçan diğer zanlıların yakalanması için sürdürülen çalışmalarda Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi'nde şüpheli görülen bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada üzerinde çelik yelek bulunan Muhammed E. ile Emre D., Hasan Hüseyin B., Umutcan A. ve Berkan Ö. gözaltına alındı.

Olayın ardından 6 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Yaralı olduğu belirlenen Berkan Ö., tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Diğer 9 zanlı ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.