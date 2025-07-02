Kimya fabrikasında korkutan yangın: Daha önce de faciadan dönülmüş!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy OSB 20. Cadde
üzerinde bulunan bir kimya fabrikasında, öğle saatlerinde yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; yüksek hava sıcaklıklarının etkisiyle
fabrikanın depo bölümünde bulunan gaz tankı aniden alev aldı. Patlama
sesleriyle birlikte yükselen dumanları fark eden fabrika çalışanları, yangına
ilk müdahaleyi kendi imkânlarıyla yaparken, durum hemen 112 Acil Çağrı
Merkezi'ne bildirildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık
ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın
diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık bir saatlik
müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları
başlatıldı.
Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma
yaşanmazken, fabrikanın depo kısmında ciddi hasar meydana geldi.
BU İLK YANGIN DEĞİLMİŞ!
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy İlçe Jandarma
Komutanı Muhammet Süleyman Rüzgar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Yangınla ilgili ekiplerden bilgi alan Kaymakam Günlü, geçmişte yaşanan benzer
olaylara dikkat çekti.
Yangının ardından fabrikanın daha önce de benzer şekilde
yandığı ortaya çıktı. Aynı kimya fabrikasında 2023 yılının ağustos ayında çıkan
yangında fabrika tamamen küle dönmüştü. Ayrıca 2013 yılında da yine yangın
çıktığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma
başlattı.