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Yangınlar Çeşme’ye sıçradı... Yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

Yangınlar Çeşme’ye sıçradı... Yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

2.07.2025 15:52:00
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İHA
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Yangınlar Çeşme’ye sıçradı... Yerleşim yerlerini tehdit ediyor!

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede giderek yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Menderes ilçesinin ardından Seferihisar ilçesinde günlerdir orman yangınları ile boğuşan İzmir’in, bu defa ünlü tatil merkezi Çeşme ilçesinde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Ildır Mahallesi’ndeki otluk alanda 14.00 sıralarında fark edilen alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Rüzgarın da etkisiyle tutuşan kuru otlar, yerleşim yerlerini tehdit ederken, çevre sakinleri de kendi imkânları ile alevleri uzak tutmaya çalışıyor.

Havadan helikopter, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Zeytin ağaçlarının da bulunduğu bölgeden gökyüzüne yükselen dumanlar, kilometrelerce öteden görülebiliyor.


İlgili Konular: #İzmir #Çeşme #orman yangını

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