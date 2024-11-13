Kimyasal fabrikasında korkutan patlama!

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, paniğe neden olan patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kimyasal fabrikasında korkutan patlama!
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İHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:44

Patlama, dün gece İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal fabrikasının havuz kısmında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı.

Şans eseri kimse yaralanmazken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbar üzerine fabrikaya sağlık, itfaiye, emniyet ve Tredaş ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Civardaki yerleşim yerlerinden duyulan patlama, vatandaşları tedirgin etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ #fabrika #patlama

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