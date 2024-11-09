Doğalgaz kaynaklı patlamada yaralanmıştı: 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli’deki, doğalgaz kaynaklı patlamada üzerine beton parçaları düşmesi sonucu ölen Günay Ergen'in (65) ardından, 3 çocuk annesi Şerife Buse Sarı (30) da 18 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.

Doğalgaz kaynaklı patlamada yaralanmıştı: 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 16:03

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 886'ncı Sokak'taki 5 katlı Necati Bey Apartmanı'nın 3'üncü katında 22 Ekim'de doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlama sırasında karşıdaki binanın bahçesindeyken üzerine beton parçaları düşen Günay Ergen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

Patlamanın yaşandığı bina ve çevre binalarda hasar gören daireler olmak üzere toplam 17 dairede yaşayan 59 kişi evlerinden tahliye edildi. Patlamada yaralananlardan 6'sı tedavileri sonrası taburcu oldu.

DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Patlama sırasında evde bulunan ve ağır yaralanan Şerife Buse Sarı, tedavi gördüğü hastanede bugün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

3 çocuk annesi Sarı’nın, cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Düzce’de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #kocaeli #doğalgaz

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