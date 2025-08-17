Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kimyasal madde ve boya yüklü TIR yandı

17.08.2025 00:39:00
Samsun'da dorsesinde yangın çıkan TIR, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti

Kocaeli'den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürmek üzere yola çıkan Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov idaresindeki TIR'ın dorsesi Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.
Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen TIR'daki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı.

TIR, aynı istikamette giden Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Bora Ulu idaresindeki kamyonet ile çarpıştı. TIR'ın dorsesinde yanan boyalar, üzerine düştüğü kamyonetin de yanmasına neden oldu.

Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen TIR'ın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

