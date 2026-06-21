Kına gecesinde rastgele ateş açtı: 14 yaşındaki çocuk öldü, eşinin durumu kritik

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Emir Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi.

Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesinde E.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle eğlenen kalabalığa rastgele ateş açtı.

Saldırganın silahından çıkan saçmalar, Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), şüphelinin eşi Ümmühan D. (45) ve Osman Ö.’ye (72) isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİNİN EŞİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralılardan şüphelinin eşi Ümmühan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu için İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan E.D., jandarma ekiplerince kırsal alanda yakalandı.

Şüpheliyi sorguya alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.