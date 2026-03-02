Kınık’ta madenciler ocağı işgal etti: Jandarmadan müdahale!

İzmir Kınık’taki Polyak Maden işçileri iş bırakma eyleminin 11’inci gününde, “Üreten biziz, kazanan da biz olacağız” diyerek Çinli patrona Kınık’ı terk etmesi için verdikleri sürenin dolduğunu belirterek 1243 işçiyle çalıştıkları maden işletmesinin önünde bir araya geldi.

İşçileri çevik kuvvet ve TOMA'lar karşıladı. Bağımsız Maden İş Genel Genel Başkanı Gökay Çakır, "Saat 15.00'e kadar ne getirirseniz getirin. Somut bir şey getirmezseniz bu madenciyi burada bulamazsınız. Siz bariyeri koyarsınız, biz gövdemizi koyarız. Siz barikat koyarsınız, biz kellemizi koyarız" diye konuştu.

Madenciler, içeride kalan hakları, ödenmeyen ücretleri ve ortaklık yapısının değişmesiyle ortaya çıkan güvencesizlik tehdidine karşı şirkete, "Hisseyi devret, Kınık’ı terk et" sloganları atttı.

İŞÇİLER KENDİNİ MADENE KİTLEDİ

Sendikanın çağrısıyla sabah saatlerinde 301 Madenci Aileleri Derneği de eyleme desteğe gitti.

Destekçilerinin yanı sıra sabah saatlerinde onlarca çevik kuvvet ve TOMA'lar da maden önündeki yerini aldı.

SENDİKA AVUKATI VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Madene girmek isteyen işçilere jandarma biber gazı ve copla müdahale etsene de barikatı yıkan işçiler madene girdi. Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sendika avukatı Abdurrahim Demiryürek ve 2 madenci gözaltına alındı.

Jandarmanın müdahalesi sırasında yaralanan işçilerin olduğu bildirildi.