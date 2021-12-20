Kınık'ta meydana gelen maden patlaması sonrası işçiler işbaşı yaptı
İzmir’in Kınık ilçesinde önceki gün meydana gelen maden patlamasında 51 işçinin yaralandığını açıklayan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, “Maden denetlenmeden çalışmaların başlaması sakıncalı” uyarısı yaptı.
İzmir’in Kınık ilçesinde Elmadere köyünde kurulu bulunan Polyak Maden İşletmesi’nde önceki gün saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle göçük oluşurken Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik şirketi, 45 işçinin etkilendiğini, 10 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada patlamanın “oluşan basıncın etkisiyle güçlü hava ve toz akımı neticesinde patlamanın meydana geldiği” ifade edildi. Yapılan incelemelerin ardından işçiler madene inerek mesailerine devam etti.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, 51 madencinin yaralandığını açıkladı. Sendika, yaralı işçilerin vücudunda yanıklar oluştuğunu, bazı işçilerin kol ve parmaklarının kırıldığını, beyin kanaması geçirenlerin bulunduğunu belirterek sendikadan yapılan açıklamada madenin yeniden çalışmaya başlamasının riskli olduğu vurgulandı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Polyak Maden İşletmesi, yaşanan bu kaza sonrası riskli durumunu korumaktadır. Bu, çalışanların her biri açısından yaralanma ve ölüm riski anlamına gelmektedir. Bu nedenle işletmenin Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı müfettişlerince ayrıntılı bir denetimden geçirilmeden denetçilerden çalışabilir izni alınmadan işçilerin üretime başlatılması çok büyük sakınca taşımaktadır. Bu denetimler yapılmadan yaşanacak her türlü üzücü olayın sorumluluğu işletme yöneticilerine, bilirkişilere, Çalışma ve Enerji bakanlıklarına aittir. Bu uyarımıza Türkiye halkı şahit olsun” denildi.
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