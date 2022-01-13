KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler konut kura çekilişi: 321 konut için 160 bine yakın başvuru vardı

13 Ocak 2022 Perşembe, 16:43

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, temeli 13 Aralık 2021’de atılan Türkiye’nin en ucuz sosyal konut projesi “Tuzla Aydınlık Evler” projesi esas brüt alanları 88 metrekare olan 210 adet 2+1 kapalı mutfak daire, 79 metrekare olan 40 adet 2+1 açık mutfak daire, 104 metrekare olan 71 adet 3+1 dairelerden oluşuyor.

Toplam 343 bağımsız birimden oluşan projeye, rekor bir katılımla 160 bine yakın başvuru olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, bu durumun vatandaşların İBB’ye duyduğu güvenden kaynaklandığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Şeffafız. Yaptığımız her işi, insanların gözünün önünde yapıyoruz. Arka planında hiçbir duygu, hiçbir eylem yok. KİPTAŞ, 16 milyon insanın şirketidir, kurumudur ve ‘16 milyon insan adına ne üretebiliriz’ duygusuyla hareket ediyor. Kimin satın alacağı noktasında da süreçleri o kadar açık ve hukuka uygun bir biçimde, törenleri yaparak, kameralar önünde kuralarını çekerek yani 170 bine yakın insanın güven duyduğu, insanların evlerinin sahibi olmasını sağlayan bir modeli yönetiyoruz.”

KİPTAŞ TUZLA AYDINLIKEVLER KONUT PROJESİ KURA SONUÇLARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, Zeytinburnu’ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında projenin kura çekim töreni gerçekleştirildi. Kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları KİPTAŞ’ın resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecek. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmekte.

Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecek.