Kira anlaşmazlığı nedeniyle ev kurşunladılar, 'bir dahakine bombalayacağız' dediler: 7 şüpheli tutuklandı

Orhangazi ilçesinde 11 Haziran’da Z.D. ile V.D., oturdukları evin kira ödemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta A.Ü. tarafından, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiklerini iddia ederek Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.’nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ve 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce 1080 saatlik kamera görüntüsü incelendi.

ŞEHİR DIŞINDAN SALDIRI İÇİN GELDİLER

Yapılan incelemede şüphelilerin saldırı için kente geldikleri, olayın ardından da ayrıldıkları belirlendi. Olaya ilişkin 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak’ta gerçekleştirilen Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde barut artığı olan elbiseleri ile eylemde kullandıkları silahların boş kovanları da Bursa’da konakladıkları evin yakınında sakladıkları yerde ele geçirildi.

"BİR DAHAKİNE EL BOMBASIYLA GELECEĞİZ"

Öte yandan saldırının cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Saldırıyı cep telefonuyla görüntüledikleri tespit edilen şüphelilerden birinin “Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz” dediği duyuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen suç örgütü Daltonlar'ın lideri hakkında Türkiye’ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı.