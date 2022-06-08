Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan kira artış sınırına sert tepki: 'Çaresizliğin bir göstergesidir'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısından 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bugün kiralarda artış sınırını açıkladı. Bozdağ, kira artışına yüzde 25 sınır getirildiğini belirterek "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" dedi.

"SON ÇARE"

Gazetemiz yazarı ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy gayrimenkul kiralarının sınırlandırılması hakkındaki 4531 sayılı yasaya ilişkin,"Kira ve benzeri değer birimlerine kısıtlama ya da üst seviye belirleme, aşırı enflasyon oranını kabul etme, bunun önüne geçebilmenin son çaresi olarak da getiri kısıtlamasına gitme anlamını taşır. Diğer bir ifadeyle çaresizliğin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Bu denemenin daha önce de kriz zamanlarında olduğunu dile getiren Ulusoy, "Belirli kısıtlamaların belirli gelir gruplarını olumsuz etkilediği için anayasanın ilgili maddelerine göre reddedilmiştir" dedi.

Ulusoy son olarak şunlara dikkat çekti:

"Enflasyon bu gelişmeler ışığında birkaç aya kadar zaten TÜİK verilerine göre de üç haneli seviyeyi görecek. Türkiye bir enflasyon, kur, maliyet ve baskılanmış getirilerin yarattığı çaresizlik sarmalına girmiştir."