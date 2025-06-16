Kentsel dönüşüme başvuran ev ve iş yeri sahiplerine Bakanlık tarafından kira yardımı yapılıyor. Peki, Kira yardımı ne zaman yatıyor? Kentsel dönüşüm kira desteği ne kadar?

KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATIYOR?

Kira yardımından faydalananlara ödemeler her ayın 15'inde Ziraat Bankası hesaplarına yapılıyor. 15'i hafta sonuna denk geliyorsa ilk iş gününde ödeme yapılıyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira desteğinden faydalanacaklar başvurularını e-Devlet üzerinden “Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu” sayfasından yapabiliyor.

KİRA YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli kira desteği İstanbul'da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılmıştı. İşte, il il kira yardımı miktarları:

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir için malik: 8.000 / kiracı: 16.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 40.000

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,

Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin,

Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van için malik: 5.500 / kiracı: 11.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 27.500

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin,Bartın,

Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur Çanakkale, Çankırı,

Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır,

Isparta, Karabük, Kastamonu Karaman, Kars,Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir,

Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas,

Şırnak, Tokat,Tunceli, Uşak,Yalova, Yozgat, Zonguldak için malik: 4.500 / kiracı: 9.000 / sınırlı ayni hak sahibi: 22.500