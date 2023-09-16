Polis minibüsleri zincirleme kazaya karıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:51

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:51

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde trafik aniden yavaşlayınca otomobil, hafif ticari araç ve göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs, zincirleme kazaya neden oldu.

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 polis memuru ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.