Polis minibüsleri zincirleme kazaya karıştı: Yaralılar var!
Kocaeli'nde çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs ve 2 sivil aracın karıştığı zincirleme kazada 5 polis memuru yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi'nde trafik aniden yavaşlayınca otomobil, hafif ticari araç ve göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 3 minibüs, zincirleme kazaya neden oldu.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 polis memuru ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatılırken araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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