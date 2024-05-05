Kıraathanede bıçaklandı, hastanede yaşamını yitirdi!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kıraathanede çıkan kavgada A.P.D.'nin (38) göğsünden bıçakladığı Alpaslan Yıldırım (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:53
Kıraathanede bıçaklandı, hastanede yaşamını yitirdi!
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Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi.

A.P.D. ve Alpaslan Yıldırım arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada A.P.D. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Alpaslan Yıldırım, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpaslan Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.P.D.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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