Diyarbakır'da okul müdürünü bıçaklayan öğrenci tutuklandı
Diyarbakır'da okul müdürüne bıçaklı saldırıda bulunan ve gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.
Merkez Kayapınar ilçesindeki lisede öğrenim gören ve disiplin suçlarından başka bir okula gönderilmesine karar verilen B.A.Y'nin (17), 30 Nisan'da okul müdürü H.O'yu bıçakladığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Okul müdürü H.O'nun yaralandığı saldırıyla ilgiyi polis ekiplerince gözaltına alınan B.A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen B.A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki lisede öğrenci B.A.Y'nin disiplin suçlarından dolayı okul idaresince başka bir okula gönderilmesine karar verilmiş, okuldan uzaklaştırılan öğrenci 30 Nisan'da okul bahçesinde müdür H.O'ya bıçakla saldırmıştı.
Yaralanan H.O. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından taburcu edilmiş, polis ekiplerince olay yerinden kaçan B.A.Y. yakalanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu