Kıraathanede ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı!

29.12.2025 07:37:00
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede yaşayan 65 yaşındaki şahıs, arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli Sokak’ta bulunan 3 katlı ikametin birinci katında bulunan kıraathanede yaşanan olayda, İbrahim K. (65) arkadaşları tarafından kanepede hareketsiz şekilde yatarken, bulundu.

Image

KANEPEDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede İbrahim K.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Image

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından İbrahim K.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

