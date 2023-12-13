Kıraathanede ‘taş’ kavgası: Istakalar havada uçuştu
Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu. Baskı yapma, düzgün taş atmama yüzünden çıktığı öğrenilen kavganın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen kişilerden biri üstünde bulunan diğer şahsa öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilenlerden biri üstünde oturan diğer kişiye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.
Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki kişi birbirlerini ıstaka ile darbetti
Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga edenleri garson ayırdı. Şahıslardan biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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