Kıraathanede ‘taş’ kavgası: Istakalar havada uçuştu

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:11

Güncelleme: 13.12.2023 - 17:14

Olay, Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen kişilerden biri üstünde bulunan diğer şahsa öfkelendi. Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilenlerden biri üstünde oturan diğer kişiye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.

Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki kişi birbirlerini ıstaka ile darbetti

Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga edenleri garson ayırdı. Şahıslardan biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.