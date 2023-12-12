Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2 oldu
Şanlıurfa'da husumetli ailelerin arasında çıkan silahlı kavgada Tahsin Yılan’ın (31) ardından yaralanan kuzeni Mehmet Yılan (33) da yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, husumetli 2 akraba arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan Tahsin Yılan ile 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tahsin Yılan yaşamını yitirdi.
Yılan'ın cenazesi otopsi sonrası toprağa verilirken aynı kavgada ağır yaralanan kuzeni Mehmet Yılan da bugün hayatını kaybetti.
Ölü sayısı 2'e yükselirken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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