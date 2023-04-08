Kiracı, eve 'büyü' yapıp kaçmış
Bursa'da 2 aylık kirasını ödemeyip kaçtığı öne sürülen kiracı, iddiaya göre çıkmadan önce eve "büyü" yaptı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Aslan kendisine ait olan daireyi Mustafa T. ve ailesine evini yapılan sözleşme sonrası kiraya verdi.
Yaklaşık 2 sene boyunca kirada kalan Mustafa T., iddiaya göre evi bir anda boşaltarak kaçtı. Ev sahibi Burak Aslan, evinin boşaltıldığını başka bir ev arayan kişinin aramasıyla öğrendi. Kendi evine hırsız gibi giren Aslan, gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. Aslan, içeri girdiğinde evin harap halde olduğunu, ayrıca yatak odasında da "büyü" amaçlı yazıldığı ileri sürülen bir kağıt olduğunu gördü.
Kiracısıyla ilgili yasal süreç başlatacağını söyleyen Burak Aslan şöyle devam etti:
"Yaklaşık 2 senedir evimiz kiradaydı. Bin 400 TL'ye kiraya verdik. Bu süre zarfından hiç gününde kira ödenmedi. Evin faturalarını da ödemeyince sıkıntılar yaşadık. En sonunda kaçıp gitmiş. Bizim haberimiz yoktu. Bizi yabancı uyruklu başka insanlar aradı.
Aslan Ev kiralık mı? diye sordular. Biz de kiracı var kiralık değil dedik. Evimizin anahtarını alıp gitmiş. Biz kendi evimize hırsız gibi girdik. Arıyoruz telefonlarımızı açmıyor. Evin anahtarını da nakliyeciye vermiş. Nakliyeci de anahtarı bize getirdi. Evimizi çok kötü şekilde bırakıp doğalgaz saatini sökmüş" dedi.
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