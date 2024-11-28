Kiracı ve ev sahibi parkta kavga etti: 3 yaralı

Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kiracı ve ev sahibi parkta kavga etti: 3 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:33

Edinilen bilgilere göre Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında bir araya gelen ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #ev sahibi #kiracı #kavga

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