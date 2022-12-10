Kiracılara kötü haber! Ev sahiplerinin yeni hilesi belli oldu

10 Aralık 2022 Cumartesi, 21:59

Türkiye’de barınma krizi gün geçtikçe büyüyor. Ülke genelinde konut ve kira fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçebilmek için mülk sahiplerinin yüzde 25'ten fazla zam yapması yasaklandı. Ancak bu engeli aşmak isteyen ev sahipleri, kiracılarının çıkması için elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini iptal ettirmeye başladı.

Ev sahipleri açısından oldukça masum görünen bu durum hukuki açıdan çok büyük tehlikeleri içerisinde barındırıyor.

"SÖZLEŞMEDE YAZMIYORSA GİDERLER KİRACIYA AİT"

Konuyla ilgili 9 Aralık 2022 Cuma günü Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, şunları aktardı:

Kira sözleşmesinde yazsın veya yazmasın, kira sözleşmesi mal sahibinin adına da olsa, devam eden bir kira ilişkisinde bu sözleşmelerin sona erdirilmesi Borçlar Kanunu'na aykırı. Hatta bu konuda Yargıtay'ın çok açık bir kararı da var.

Bu kararda şöyle söylüyor: Kira borcunu ödemeyen, hatta sizin söylediğiniz olayda belki kiracı borcunu ödüyor, buna rağmen mal sahibi iptal ediyor.

Halbuki kira borcunu kiracı ödemese bile mal sahibi diğer kendi üstüne olan sözleşmelerindeki elektrik, su, doğalgaz sözleşmelerini kapatamıyor, kesemiyor. Kesmiş bir olayda, Yargıtay bundan dolayı kiracıya manevi tazminat ve şartları varsa maddi tazminat verilir diyor ve manevi tazminatı onaylamış."

"KİRACININ ELEKTRİĞİNİ KESEN EV SAHİPLERİ CEZA ALIR"

Kira sözleşmesinde yan giderleri kimin üstleneceğinin açıkça yazılması gerektiğini belirten avukat Ali Yüksel, şunları kaydetti:

"Ayrıca TCK 123. maddesine göre kişilerin değişik sebeplerle haksız yere huzur ve sükununu bozmak diye bir suç tanılaması var. Bu suça göre de kiracının elektriğini, suyunu, doğalgazını kesen mal sahibinin ceza alacağını belirtmek gerekiyor.

Bunun Yargıtay tarafından onanmış örnekleri de söz konusu. Dolayısıyla burada mal sahiplerinin böyle bir şeye teşebbüs etmesinin yasal olmadığının altını çizmek gerekiyor.

Şunu da söylemek lazım; kira sözleşmeleri yapılırken açıkça kira bedelinin ne olduğunun yazılması dışında kiracının ya da mal sahibinin hangi yan giderlere katılacağı açık belirtilmeli, elektrik, su, doğalgaz faturalarının da kime ait olacağı açıkça belirtilmeli."