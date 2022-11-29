Kiracısının kapısını kıran ev sahibi: Kapı 15 bin lira, niye kırayım?
Bayrampaşa’da anlaşmazlık yaşadığı kiracısının kapısını baltayla kırdığı iddia edilen 93 yaşındaki Naim Akgün’ün yargılanmasına başlandı. Duruşmada hakimin "Kapıya gitmişsin balta ile kapıyı kırmışsın" demesi üzerine sanık Akgün, "Ben öyle bir şey yapar mıyım? Bir kapı 15 bin TL tadilat yapmaya gitmiştim, elimde bu yüzden balta vardı" dedi.
Olay, Ocak ayında Bayrampaşa’da meydana gelmişti. İddiaya göre, 93 yaşındaki Naim Akgün, anlaşmazlık yaşadığı kiracısının kapısını balta ile kırmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Naim Akgün'ün kiracısı olan mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kirayı ödememesi nedeniyle evlerine balta ile gittiği belirtilmişti. Akgün’ün kapıyı kırarak eve girdiği açıklanan iddianamede, sanık Akgün'ün ‘silahla konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Naim Akgün’ün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.
"TADİLAT YAPMAYA GİTMİŞTİM"
Duruşmada savunması sorulan Akgün, “93 yaşındayım ben evi 2-3 kişiye kiraya verdim 20 kişi oldular” dedi.
Hakimin "Kapıya gitmişsin balta ile kapıyı kırmışsın" demesi üzerine sanık Akgün, "Ben öyle bir şey yapar mıyım? Bir kapı 15 bin TL. Ben apartmanda tadilat yapıyordum. Bana saldırılar 8-10 kişi. Ben kira işlerini oğluma devrettim ona kirayı ödemedikleri için evden çıkmalarını söyledim. Evi de berbat halde bıraktıkları için evde tadilat yapmaya gitmiştim, elimde bu yüzden balta vardı. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kendi malıma niye zarar vereyim" diye konuştu. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını istedi.
Ara kararını açıklayan hakim, tanıkların dinlenilmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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