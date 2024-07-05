Kiracıları zor günler bekliyor

Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:05

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:05

İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle gitgide bir sarmala dönüşen kira sorunu artarak devam ediyor. 2019 yılında İzmir’in merkez ilçelerinden biri olan Karşıyaka’da ortalama kira oranı bin 806 TL iken bugün 20 bin TL’den başlıyor. Aynı şekilde öğrenci kenti Buca’da 2019 yılında bin 803 TL’ye kiralık daire bulabiliyorken, bugün kira fiyatları 15 bin TL’den başlıyor. Yüzde 25 sınırının kalkması ile birlikte kiranın altında ezilen yine emekçiler ve kiracılar olacak. 2019 yılında İzmir’in merkeze uzak ilçesi Kiraz’da kira fiyatı aylık 650 TL iken 2024 itibari ortalama 10 bin lira seviyelerinde. İktidarın 1 Temmuz itibarı ile kaldırdığı yüzde 25 sınırının ardından TÜFE verilerinin kira belirlemede etken olacağı açıklamasıyla uzmanlar kiralara yüzde 65.07 oranında artışın geleceği ve bunun da barınama sorununu tetikleyeceği konusunda hemfikir.



Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman



KOLMAN: BARINMA LÜKS DEĞİL İHTİYAÇTIR

Kiralarda yaşanan arz talep dengesizliğinin kira artışına etken olduğu belirten Avukat Merve Topbaşoğlu Kolman, yüzde 25 zorunluluğunun kaldırılmasının ardından kiracılar için bir hayli zor günlerin yaşanabileceğini vurguladı. Kolman “Yüzde 25 sınırından sonra yüzde 65’i konuştuğumuzda bunun bir hayli, yüksek bir rakam olduğunu kabul etmek gerekir. Ülkenin enflasyon karşısında maaş durumları da çok parlak olmadığı için kira bedellerini ödemek kiracılar için bir hayli zorlaşacak” diye konuştu. Barınmanın bir lüks değil temel ihtiyaç olduğunun altını çizen avukat, “Barınma vazgeçilebilecek, lüks sayılabilecek bir ihtiyaç değil. Temel bir ihtiyaç. Güçsüz ve zayıf durumda olan insanları bu süreç yeme içme gibi daha farklı ihtiyaçlarından kısmak mecburiyetine yöneltecek ve insanları olumsuz bir oranda etkileyecek” ifadelerini kullandı. Yeme içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar arasında bir ayrımın ve evden tahliye gibi sorunların oluşabileceğini açıklayan Korman barınma krizinin tetiklenebileceğine vurgu yaptı.

GÜLEROĞLU: İZMİR’DE KONUT YAPACAK ARSA YOK

“İzmir’de ciddi bir konut açığı var” diyen İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, “Bu açığı yapmak için konut yapmak gerekmektedir. Arsa üretilmiyor. Konut yapılacak arsa üretilmesi gerekiyor ki maalesef bu İzmir’de yok. Bu problemlerin çözülmesi gerekmektedir. Bu problemler kiraların artmasına sebep olmaktadır” dedi. Yaşanan bu kira probleminin bir siyasi krize dönüşmeden halledilmesi gerektiğini belirten Güleroğlu, kentsel dönüşümde zemin etütleri el verdiği ölçüde konut üzerine arsa üretilmesi gerektiğini belirtti.