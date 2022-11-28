Çıkarmak istediği kiracılarını susuz ve elektriksiz bıraktı: Çocuklar mum ışığında ders çalışıyor...

Çocuklarının eğitimlerinden geri kaldığını belirten Nevzat Taşdemir, şöyle konuştu:

“Oturduğumuz ev yaklaşık 1 ay önce başka birine satıldı. Yeni ev sahibi oturduğumuz dairenin boşaltılmasını talep etti. Bizde kendisinden evi boşaltmak için kendisinden kısa bir müddet zaman istedik. Aradan 15 gün geçmeden suyu ve abonelikleri üzerine aldılar.

Daha sonra su ve elektriği kesip, bizi 1 aydır perişan ettiler. Kendisine oturduğumuz süre zarfında daha fazla para vermeyi kabul ettim, onu da kabul etmedi. Çocuklarım eğitimlerinden geri kaldı. Eskiden su ve elektriğimiz olmadığı için ödevlerimi yapamadım bahanesinin örneğini burada çocuklarıma yaşattı. Kendisi hakkında şikayetçi olacağım."