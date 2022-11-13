Kiraladığı villada sera kurup Hint keneviri yetiştirmiş: Sabaha karşı baskınla gözaltına alındı

13 Kasım 2022 Pazar, 10:59

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Çeşmeli Mahallesi'nde bir villada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

Sabaha karşı villaya baskın düzenleyen ekipler, ayrıntılı arama yaptı.

Aramada, villanın 2'nci katındaki mutfak bölümünden girilen gizli odalar tespit edildi. Odaları kontrol eden ekipler, kurulan seralarda 1300 kök Hint keneviri buldu.

Olayla ilgili villayı 2 ay önce kiraladığı belirlenen K.B. gözaltına alındı.