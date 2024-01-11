Kıranlar suç örgütünün firari üyesi yakalandı!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:15

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:15

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tire ve çevresinde yasa dışı faaliyetleriyle bilinen Kıranlar suç örgütü üyesi olan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

"Taksirle ölüme neden olma" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K.'nin saklandığı ev belirlenip, önceki gün operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen L.K., tutuklandı.