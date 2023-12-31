Kırıkkale’de 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale’de "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan hakkında 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, genel bilgi toplama (GBT) sistemi üzerinden yapılan kimlik kontrolünde H.B. isimli şahsın "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan hakkında 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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