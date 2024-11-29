Kırıkkale'de adrese baskın! 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 30 bin adet kullanıma hazır makaron ile 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kırıkkale'de adrese baskın! 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:53

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 22-28 Kasım tarihleri arasında tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 30 bin adet kullanıma hazır makaron ve 500 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #makaron #Kırıkkale

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