Şüpheli araçta 10 bin 900 adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 10 bin 900 adet makaron ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli araçta 10 bin 900 adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:42

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalara sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli bir şahsa ait şüphe üzerinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 10 bin 900 adet makaron ele geçirdi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kırıkkale

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