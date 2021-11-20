Kırıkkale'de bir kişi inşaatta ölü bulundu
Kırıkkale'de bir kişinin, metruk inşatta cansız bedenine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir yurttaş, metruk inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Yurttaşın ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Mustafa Işık (32) olduğu tespit edildi.
Ayrıca, cesedin yanında boş kolonya şişeleri bulundu.
Işık'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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