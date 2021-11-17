Babasının evden kovduğu genç, ölü bulundu: “67 bin TL kredi kartı borcu vardı, koronavirüse de yakalanınca kovdum"
Adana’da babası Osman Ç.’nin (59), "borcu olduğu ve koronavirüse yakalandığı" gerekçesiyle evden kovduğu Akın Ç.’nin (26), ormanda başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu.
Çukurova Üniversitesi kampüsünde bulunan anaokulunun karşısındaki ormanda dün saat 12.30 sıralarında güvenlik görevlileri, çalılıkların arasında hareketsiz yatan kişiyi görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu saptanan Akın Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Akın Ç.’nin cesedinin yanında seccade ve tabanca bulundu.
"KREDI KARTI BORCU VARDI, İŞSİZDİ"
Polis ekipleri, teşhis için Akın Ç.’nin babası Osman Ç.'yi olay yerine çağırdı. Oğlunu teşhis eden Osman Ç., “67 bin TL kredi kartı borcu vardı. Koronavirüse de yakalanınca evden kovdum. Oğlum işsiz, başımıza bir sürü dert açtı. Evden gittikten sonra da bir daha görmedim” dedi.
İncelemenin ardından Akın Ç.’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Akın Ç.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.
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