Kırıkkale'de doğalgaz faciası: Baba ve kızı öldü!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:41

Güncelleme: 10.03.2025 - 17:41

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak'taki müstakil evlerinde ikamet eden babası Fikri Ersoy (60) ve kız kardeşi Seher Ersoy'dan (31) haber alamayan Onur Ersoy ikamete gitti.

Babası ve kardeşinin kapıyı açmaması üzerine Ersoy, mutfaktaki camdan içeri girdi.

Kız kardeşinin ve babasının yerde hareketsiz yattığını gören Ersoy, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve doğalgaz firması yetkilileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Seher Ersoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi, baba Fikri Ersoy ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baba ve kızının evde bulunan tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi.