Kırıkkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 10 bin 947 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Araçta bulunan Ö.Ö, İ.G. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #uyuşturucu #Kırıkkale
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