Kırıkkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 10 bin 947 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 3 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:31

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, 10 bin 947 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Araçta bulunan Ö.Ö, İ.G. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #uyuşturucu #Kırıkkale

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