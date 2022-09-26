Kırıkkale'de eski eniştesi tarafından camide tabancayla vurulan imam yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, eski eniştesi tarafından camide tabancayla vurulan imam hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, eski eniştesi tarafından camide tabancayla vurulan imam hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Hüseyin Onbaşı Mahallesi'nde bulunan Yeşil Cami imamı M.K'ye (56) öğle namazının ardından camide bulunduğu sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen eski eniştesi D.Y. tabancayla ateş etti.
Bu sırada cemaatin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan imam M.K, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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