Kırıkkale'de faciadan dönüldü... 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de faciadan dönüldü... 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:53

Yahşihan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, E.A. idaresindeki 55 JJ 416 plakalı Fiat marka otomobil ile T.V. yönetimindeki 60 HB 965 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile yolcu D.V. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Kırıkkale

İlgili Haberler

Kırıkkale'de adrese baskın! 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Kırıkkale'de adrese baskın! 30 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
Kırıkkale'de firari hükümlü bazanın içinde yakalandı

Kırıkkale'de firari hükümlü bazanın içinde yakalandı
Kırıkkale'de feci kaza... Yaralılar var!

Kırıkkale'de feci kaza... Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler