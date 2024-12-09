Kırıkkale'de faciadan dönüldü... 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yahşihan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, E.A. idaresindeki 55 JJ 416 plakalı Fiat marka otomobil ile T.V. yönetimindeki 60 HB 965 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ile yolcu D.V. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: #112 Acil #Kırıkkale
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