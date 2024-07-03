Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda kaza: 1 yaralı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:22

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:40

Feci kaza, Basın Ekspres Yolu Havalimanı istikametinde Güneşli yol ayrımında saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, İrem Nur İbri idaresindeki 34 US 3292 plakalı otomobil arızalanınca, aracıyla yol katılımında durdu. Seyir halinde olan 34 LL 681 plakalı kamyonun şoförü Necati Çelikkaya, arza sebebiyle duran otomobili fark etmedi.

Kamyon yol kenarındaki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin içerisindeki İrem Nur İbri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin içerisindeki yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken 2 araçta da hasar meydana geldi.